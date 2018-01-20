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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Samsun’a 1.7 milyon TL

    Samsun’a 1.7 milyon TL
    'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, 1 milyon 700 bin lira yardım toplandı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek amacıyla 5 Ocak'ta başlatılan kampanyanın sürdüğü belirtildi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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