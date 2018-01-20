Horoz’da transfer şov

Kayseri’den Canberk, Akhisar’dan Alperen, Osmanlı’dan Hasan ve Konya’dan Eze’yi alan Denizli, G.Birliği’nden N’Diaye ile de anlaştı

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya iddialı girmek isteyen Denizlispor, geçmişten gelen futbolcu alacaklarını temizledikten sonra transfer harekatı başlatmıştı. Kayserispor'dan Canberk, Akhisarspor'dan Alperen, Osmanlıspor'dan Hasan ve Konyaspor'dan Eze'yi kadrosuna dahil eden Horoz, G.Birliği'nde forma giyen stoper Ousmane N'Diaye ile de prensipte anlaştı. Başkent ekibinde bu sezon 10 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.