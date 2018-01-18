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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Segbefia tamam

    Segbefia tamam

    , ile yollarını ayıran Togolu orta saha oyuncusuna dün imzayı attırdı

    TFF 1'inci Lig takımlarından , Togolu orta saha oyuncusu 26 yaşındaki 'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Son olarak ekiplerinden 'de forma giyen , ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gaziantep'e gelen Segbefia, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzaladıktan sonra takım ile çalışmalara başladı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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