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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kavak'tan 'a ‘tirit yemeği’ daveti

    Kavak'tan <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a>'a ‘tirit yemeği’ daveti

    Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsunsporlu oyuncuları, yörenin meşhur yemeği olan ‘tirit’ yemeye davet etti.

    'un maddi sıkıntılardan dolayı zor bir dönemden geçtiği bu dönemde Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve tüm Samsunlular tarafından büyük ilgi gören yardım kampanyasına Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da 30 bin TL destek sözü ile katıldı. Sarıcaoğlu, bunun yanı sıra tüm Samsunsporlu oyuncuları ve yönetimini Kavak Tirit Evinde Kavak'ın meşhur yemeği olan kaz tiridi yemek için davet ettiğini duyurdu.

    "Kaz tiridi sporcularımıza doping etkisi yapacak"
    Zaman zaman deplasmanlara ve Samsun'da oynanan maçlara Kavak'tan otobüs ile seyirci desteği sağlayan ve bu anlamda moralin en büyük destek olduğunu vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, "Samsun Valiliğimiz tarafından başlatılan Samsunsporumuz için yardım kampanyası kapsamında her ilçe belediye başkanı nüfusu kadar yardım yapacaktı. Biz Samsunsporumuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek için bize düşen 20 bin TL'lik yardım miktarını 30 bin TL'ye çıkardık ve daha önce yaptığımız gibi Samsunsporlu oyuncularımızı ve yönetimini ilçemizin meşhur yemeği olan kaz tiridi yemeye davet ediyoruz. Ve ümit ediyorum ki ilçemizin temiz havası ve meşhur kaz tiridi sporcularımıza doping etkisi yaparak iyi gelecektir. Maddi desteğin yanı sıra moral ve motivasyon bir sporcu için çok önemli" dedi.

    "Gün birlik olma günü"
    Sarıcaoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: "Karadeniz'in incisi Samsunumuzun tek takımı olan için gün birlik olma günüdür. Bu konuda herkes payına düşeni yapmalıdır. Biz maddi desteğin yanı sıra sporcularımızın ve yönetimin zor dönemden geçtiği şu günlerde onlara moral vermek amacıyla ilçemize davet ediyoruz. Kavak Belediyesi olarak biz Samsunsporumuzun her zaman yanında olacağımıza buradan söz veriyor tüm sporcularımızı ve yönetimini ilçemize davet ediyoruz. Bir Samsun sevdalısı olarak Samsunumuzun markası olan Samsunsporumuza bu zorlu süreçte Kavak Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde elimizden gelen maddi ve manevi desteği bundan önce olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceğiz."
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:42
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