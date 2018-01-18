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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Gazişehir, hazırlklarını sürdürdü

    Gazişehir, hazırlklarını sürdürdü

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir , sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Pas ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı idmana, takımın yeni transferi orta saha oyuncusu Prince Segbefia da katıldı. Takım arkadaşlarıyla tanışan Togolu oyuncu, basın mensuplarına da poz verdi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:28
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