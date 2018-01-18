Gazişehir, hazırlklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı idmana, takımın yeni transferi orta saha oyuncusu Prince Segbefia da katıldı. Takım arkadaşlarıyla tanışan Togolu oyuncu, basın mensuplarına da poz verdi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:28
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Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
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UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
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Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
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