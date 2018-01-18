Gazişehir, hazırlklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı idmana, takımın yeni transferi orta saha oyuncusu Prince Segbefia da katıldı. Takım arkadaşlarıyla tanışan Togolu oyuncu, basın mensuplarına da poz verdi.