Final’den Samsunspor'a destek
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Samsunspor'un bu krizi atlatması için Samsun Valiliğinin başlattığı Samsunspor'a destek kampanyasına Özel Final Okulları 20 bin TL ile destek verdi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
-
Türkiye'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 2.maçın önemi kalmayacağı için formaliteyi farkındalığa çevirmeyi planlayan koca yürekli beşiktaşlıları teprik edirem :))))))))))))))))
-
Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ya he he
-
Nabil Dirar 11’e!
Toplam 2
Yorum
alik bu dirar kazma gibi ortaları boş ya keleci tutuyor yada defans kurtarıyor yada auta gidiyor. fos
Final’den Samsunspor'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.