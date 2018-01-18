CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Final’den 'a destek

    Final’den Samsunspor'a destek

    Ekonomik açıdan zor günler geçiren 'un bu krizi atlatması için Samsun Valiliğinin başlattığı Samsunspor'a destek kampanyasına Özel 20 bin TL ile destek verdi.

    Genel Müdürü Cengiz Karaca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden ve geçmişte Türk futboluna birçok yıldız kazandırmış olan 'un bu sıkıntıyı atlatıp tekrar Türk futbolunda söz sahibi olması için herkesin destek olması gerekir. Biz final okulları olarak geçmişte de bugün de hep Samsunspor'umuzun yanında yer aldık bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Bu konuda taraftarlarımız büyük bir işi başarmış bir taraftan maddi destek verirken diğer taraftan konuyu gündeme taşımıştır. Sayın Valimiz yapılması gereken her şeyi yapmıştır. Ama buna rağmen Samsunspor'a yeterli yardım yapılmamıştır. Valilik kampanyasına katılanlara bakıyorsunuz belediyeler ve 5-6 firma. Samsunspor'a destek olacaklar bu kadar mı yani. Hani Samsunspor şehrimizin en önemli markasıydı. Öyle ise o zaman herkes fedakarlık yapsın. Topu genel merkezlere atıp kenara çekilmek işin kolay yönü. Bu her zaman olan bir durum değil. Ama büyük bir kriz ve ancak herkesin destek vermesiyle aşılabilir. Yetkililerinde bundan sonra bir daha bu tür kampanyalara ihtiyaç duyulmaması için kalıcı tedbirleri acilen alması şarttır" dedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Final’den Samsunspor'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN