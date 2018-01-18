Derelioğlu gençlere güveniyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, genç oyuncularına güvendiğini, sıkıntılı süreci birlikte aşacaklarını düşündüğünü söyledi.
Derelioğlu, yaptığı açıklamada, genç kadrolarıyla lige devam edeceklerini belirtti.
İmkanlar dahilinde en iyi mücadeleyi verip toparlanma arzusunda olduklarını ifade eden Derelioğlu, istekli ve arzulu olduklarını, her maça da galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurguladı.
Yaşanan sıkıntıların genç oyuncular için aynı zamanda avantaj olduğunu anlatan Derelioğlu, şöyle konuştu:
"Genç arkadaşlarımıza sık sık bunu anlatıyoruz. Biz gücümüzü bilerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç bir takımdan çekinmiyoruz. Genç arkadaşlarıma çok güveniyorum. Onlarla beraber bu sıkıntılı süreci aşabileceğimizi düşünüyorum."
Derelioğlu, kentin Gaziantepspor'a olan sevgisini en iyi bilen insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Taraftarımız, istediği zaman bu kulübün formasını giyen herkesi her şeyiyle savaşmaya iteceğini biliyorum. O yüzden bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar. Gaziantepli taraftar kardeşlerimizle yeni bir sayfa açmak için içerideki ve dışarıdaki tüm maçlarımızda taraftarımızı yanımızda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ligde 4 puanla son sırasında bulunan Gaziantepspor, 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:09
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
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hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
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Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
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