Balıkesirspor Adana'ya 5 eksikle gidiyor

Balıkesirspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından Adana deplasmanı için yola çıkacak. Kırmızı beyazlılar deplasmana 3 puan parolasıyla giderken, bu karşılaşma Bal-Kes'in yeni teknik patronu Giray Bulak açısından da büyük önem arzediyor. Deneyimli teknik adam, sezon başında Adana Demirspor ile anlaşmış, daha sonra yolları ayrılmıştı. Bulak, 21 Ocak Cumartesi günü, saat 13.00'te ikinci yarının açılış maçında, Balıkesirspor'un başında rakibi, eski takımının karşısına çıkacak.



BAL-KES'TE 5 EKSİK

Balıkesirspor Baltok'ta sarı kart cezalısı Cumali Bişi, İsmail Aissati ve Cüneyt Köz ile uzun süre kadro dışı kaldığı için henüz hazır olmayan Burak Çalık ve Okan Alkan, Adana kafilesinde yer almayacak. Bu oyuncuların eksikliği nedeniyle Furkan ve Foxi'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ayrıca, 6. yabancı olarak sürekli tribünde kalan Steve Beleck'in 18 kişilik takım kadrosuna alınması bekleniyor.