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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    güç depoluyor

    Adanaspor güç depoluyor

    TFF 1. Lig’in 18. hafta maçında Pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü. Futbolcular idmanda çabuk kuvvet antrenmanı yaptı. Turuncu-Beyazlı ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:04
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