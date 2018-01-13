;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    idmana çıktı

    Derelioğlu idmana çıktı
    Gaziantep teknik direktörlük koltuğunu resmen Oktay Derelioğlu'na emanet etti. Yarım sezonluğuna imza atan 42 yaşındaki hoca, "Ben en güzel yıllarımı bu kulüpte yaşadım. Avrupa'da başarılı olmuştuk. O günlere geri dönmek için çok çalışacağız" dedi. daha sonra takımla ilk idmanına çıktı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derelioğlu idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN