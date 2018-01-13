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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bak, kulüpleri kabul etti

    Bak, kulüpleri kabul etti
    GENÇLİK ve Spor Bakanı , TFF 2. Lig ile 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, iki futbol liginde yer alan 90 kulübün başkan ile temsilcilerinin yanı sıra Başkanı de hazır bulundu. Kulüp yöneticilerinin, sorunlarını ve taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak'a ilettiği kabulde, kulüplerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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