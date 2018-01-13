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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da eğitim sürüyor

    Altınordu’da eğitim sürüyor
    Avrupa'da bir çok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir'e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktardı. İki gün süren eğitimde pasın ve şutun isabeti, uzunluğu, yüksekliği ve hızı konularında Altınordulu futbolculara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Altınordu'dan Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, bu eğitimin sonunda Ronaldo'nun ünlü "Ölü yaprak" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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