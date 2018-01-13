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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da imza şov

    Adanaspor’da imza şov
    SÜPER Lig için kolları sıvayan , dün transferde şov yaptı. Turuncu-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı, , Berkan Yıldırım, Emre Can Coşkun, Ronei ve Kürşad Sürmeli'yi resmen açıkladı. Uche Kalu ve Ronei eski takımlarına döndükleri için mutlu olduklarını ve taraftarın desteğiyle Süper Lig'e çıkmak için istediklerini söyledi. Berkan Yıldırım, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirtirken; Emre Can Coşkun da transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hollanda ekibi Achilles 29'dan kadroya dahil edilen Kürşad Sürmeli ise, "İnşallah başarılı bir sezon geçiririm. Adanaspor çok büyük bir camia ve hedefi olan bir kulüp. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum bu doğrultuda yollarımız kesişti. Sezon sonunda şampiyonluk kupası kaldırmak tek hedefim" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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