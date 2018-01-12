Manisaspor'da şok istifa
EKONOMİK sıkıntıları yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevi bıraktı.
Takıma ödeme yapılmadığı için birçok futbolcusunu kaybeden ve idmanlara çıkmayacağını hafta içinde yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı, Manisaspor yönetiminin de istifayı kabul ettiği bildirildi. Hemen teknik adam arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Taner Taşkın'la irtibata geçti. Manisaspor'u 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taşkın'ın durumu hafta başına kadar netlik kazanacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:58
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Novak seferi
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Yunus emre sel güzel nokta ama daha fazlası var bizin futbol kültürümüzde.Eksikleri sen söyle biz söyleyelim amma değişen sadece borçlar.
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Castillo için flaş karar: Satılabilir
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Sezon başında kampın en iyisiydi.Kadroda yer bulamadı.Şimdi tam tersi olur.Castillo sorgulanamayacak kadar önemli bir futbolcu. Akıllı olun.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 13
Yorum
Bomboş. Çalım atabilmek gol atmaya yada attırmaya yaramıyorsa, boşa yapılmış demektir. Bu da öyle bir oyuncu.
Manisaspor'da şok istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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