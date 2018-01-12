Manisaspor'da şok istifa

Takıma ödeme yapılmadığı için birçok futbolcusunu kaybeden ve idmanlara çıkmayacağını hafta içinde yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı, Manisaspor yönetiminin de istifayı kabul ettiği bildirildi. Hemen teknik adam arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Taner Taşkın'la irtibata geçti. Manisaspor'u 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taşkın'ın durumu hafta başına kadar netlik kazanacak.