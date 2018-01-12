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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Manisaspor'da şok istifa

    Manisaspor'da şok istifa

    EKONOMİK sıkıntıları yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör görevi bıraktı.

    Takıma ödeme yapılmadığı için birçok futbolcusunu kaybeden ve idmanlara çıkmayacağını hafta içinde yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı, Manisaspor yönetiminin de istifayı kabul ettiği bildirildi. Hemen teknik adam arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Taner Taşkın'la irtibata geçti. Manisaspor'u 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taşkın'ın durumu hafta başına kadar netlik kazanacak.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:58
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