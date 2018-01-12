;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor'da şok iddia

    Manisaspor'da şok iddia

    Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz sebebiyle Başkan Abdullah Mergen'in aday çıkması halinde görevini bırakacağı belirtilirken, 'nin de takıma ödeme yapılmadığı takdirde istifa edeceği iddia edildi.

    Son iki sezondur maddi sıkıntılarla boğuşan G.Manisaspor, tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiyor. Ligde 9 puanı silinen temsilcisinde maddi problemler nedeniyle şu ana kadar Atiemwen, Zahit, Meye, Dimov ve kaleci Emrullah takımdan ayrılırken, kalan önemli bazı oyuncuların da ödeme yapılmaması halinde takımla ilişkilerini sonlandıracağı konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlıların başkanı Abdullah Mergen'in aday çıkması halinde görevini bırakacağı belirtilirken, yönetimin de kulübün önünü açmak adına kongre kararı alabileceği iddia edildi. 9 Ekim 2017 tarihinde takımın başına geçen ve zor şartlara rağmen 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan de istifa sinyalleri veriyor. Kulübün durumu hakkında Başkan Abdullah Mergen ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Tekke'nin, takıma ödeme yapılmadığı takdirde görevi bırakacağını söylediği ifade edildi.

    Öte yandan G.Manisaspor'da tesis personelinin de maaşlarını alamadığı ve yönetimden konuyla ilgili bir an önce çözüm bulmalarını istedikleri kaydedildi. Bugün saat 17.00'de Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanın basına ve taraftara kapalı olduğu bildirilirken, 'nin antrenmana çıkmayacağı öne sürüldü.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor'da şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN