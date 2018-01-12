Manisaspor'da şok iddia
Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz sebebiyle Başkan Abdullah Mergen'in aday çıkması halinde görevini bırakacağı belirtilirken, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de takıma ödeme yapılmadığı takdirde istifa edeceği iddia edildi.
Öte yandan G.Manisaspor'da tesis personelinin de maaşlarını alamadığı ve yönetimden konuyla ilgili bir an önce çözüm bulmalarını istedikleri kaydedildi. Bugün saat 17.00'de Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanın basına ve taraftara kapalı olduğu bildirilirken, Fatih Tekke'nin antrenmana çıkmayacağı öne sürüldü.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:14
-
Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...
Toplam 8
Yorum
KaradenizSamsun 15 milyon nedir ya ? 25 milyon aşagısına satılmamalı burak sayesinde takım ligde tutundu kac puan ve para kazandırdı kral satılamaz
-
Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL OLMAYAN FUTBOLCULARLA NASIL CALISACAKSIN KARDES ?
-
Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
Ne dediniz İmparator Beşiktaş Yıldızı Türkiye den ayrılmış. Bu adama neden Yıldız diyorsunuz Gerçı Terime de İmparator diyorlar, neyin İmparatoru dalkavuklar
Manisaspor'da şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.