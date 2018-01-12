Manisaspor'da kaptan Metin resmen gitti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da mali kriz yüzünden yaprak dökümü sürüyor.
Daha önce paralarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Dimov, Atiemwen, Zahit ve kaleci Emrullah siyah-beyazlılardan ayrılırken, şimdi de kaptan Metin Yüksel kulüple ilişiğini kesti. Manisaspor'dan 205 bin TL alacağı olan tecrübeli futbolcu, ödemenin yapılmaması üzerine sözleşmesini feshetti. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcunun Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin şu cümleleri kullandı:
"Elveda Manisaspor. Saygıdeğer Manisaspor taraftarına ve şehrine teşekkür ediyorum. Manisaspor Kulübü'nün 3.5 sene boyunca formasını terletmekten gurur duydum. Kaptanlığını yaptığım takımıma veda ediyorum. Üzerimde emeği olan, tüm personelimize, teknik ekiplere, yönetime ve her zaman yanımda olan taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bundan sonra Manisaspor'un taraftarı olarak kalacağım. Herkes hakkını helal etsin."
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:00
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
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