Denizlispor'dan bir transfer daha
?KAYSERİSPOR'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen ve Osmanlıspor'dan Hasan ile sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor, Konyasporlu golcü Patrick Eze transferinde de muradına erdi.
Yeşil-siyahlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiraladı. Resmi sözleşmeye imza atan Nijeryalı forvet, Antalya kampına katılıp, teknik ekip ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan ve 2 kez fileleri sarsan Eze, Denizlispor'da başarılı bir ikinci yarı geçireceğini söyledi. Fildişi Sahilleri'nde Africa Sports takımında futbola başlayan deneyimli golcü, Sırbistan'da Rad Belgrad, Napredak ve Mladost formalarını giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Fujairah SC ile Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah'ta top koşturdu. Denizlispor'da transfer çalışmalarının süreceği öğrenildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:01
-
Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
-
Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
-
10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
Denizlispor'dan bir transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.