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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ’da sesleri

    Denizlispor’da Segbefia sesleri
    Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk, Akhisar'dan Alperen ve Osmanlı'dan Hasan'ı kiralayan , Göztepeli Segbefia'yla da prensipte anlaştı. 26 yaşındaki Togolu orta saha, İzmir ekibinde sadece kupada 1 maçta forma giydi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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