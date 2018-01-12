Altınordulu oyunculara pas eğitimi
Avrupalı birçok futbolcunun bireysel antrenörlüğünü yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordulu futbolculara pas eğitimi verdi.
Altınordu Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bristol City'den Niclas Eliasson, Waasland Beveren'den Isaac Thelin, Heracles'ten Kristoffer Peterson, Hammarby'dan Jiloan Hamad, Celta Vigo'dan John Guidetti ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un yanı sıra birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir'de Altınordu futbolcularına deneyimlerini aktardı.
İlk gün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Görsel Eğitim Salonu'nda teorik anlatımlarda bulunan ekip, daha sonra 16 ve 17 yaş altı takımlarından 12 oyuncuyla saha çalışması yaptı.
Saha çalışmalarını antrenörlerle birlikte ikinci gün değerlendiren, 18 yaş altı takımı ile çalışma yapan ekip, 14 ve 15 yaş altı takımlarından ise 40 oyuncuyla saha çalışmasına çıktı.
Gün sonunda Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz ile özel bir çalışma da gerçekleştiren Eija Feodoroff-Fredrik Johansson, görsel eğitim sırasında gösterdikleri teknikler ile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki benzerlikleri gösterdi.
Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, eğitimin sonunda Ronaldo'nun ünlü "ölü yaprak" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:23
-
Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
-
Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
-
Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
Altınordulu oyunculara pas eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.