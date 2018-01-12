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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Altınordulu oyunculara pas eğitimi

    Altınordulu oyunculara pas eğitimi

    Avrupalı birçok futbolcunun bireysel antrenörlüğünü yapan ile ikilisi TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordulu futbolculara pas eğitimi verdi.

    Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bristol City'den Niclas Eliasson, Waasland Beveren'den Isaac Thelin, Heracles'ten Kristoffer Peterson, Hammarby'dan Jiloan Hamad, Celta Vigo'dan John Guidetti ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un yanı sıra birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan ile , İzmir'de futbolcularına deneyimlerini aktardı.

    İlk gün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Görsel Eğitim Salonu'nda teorik anlatımlarda bulunan ekip, daha sonra 16 ve 17 yaş altı takımlarından 12 oyuncuyla saha çalışması yaptı.

    Saha çalışmalarını antrenörlerle birlikte ikinci gün değerlendiren, 18 yaş altı takımı ile çalışma yapan ekip, 14 ve 15 yaş altı takımlarından ise 40 oyuncuyla saha çalışmasına çıktı.

    Gün sonunda Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz ile özel bir çalışma da gerçekleştiren -, görsel eğitim sırasında gösterdikleri teknikler ile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki benzerlikleri gösterdi.

    Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, eğitimin sonunda Ronaldo'nun ünlü "ölü yaprak" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
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