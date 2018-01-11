Samsunspor futbolcularının maaşının yarısını ödedi
Samsun Valiliği, Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının yarısının ödendiğini açıkladı.
Samsun Valiliği bugün yaptığı açıklama ile kadroda bulunun futbolculardan serbest kalma hakkını elinde bulunduran Kenan Karışık'ın alacaklarının tamamının, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse, Göksu Türkdoğan ve Erkam Reşmen'e ise alacaklarının yüzde 50'sinin ödendiğini duyurdu.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Valimiz Sayın Osman Kaymak ile Samsunsporlu futbolcular arasında 9 Ocak tarihinde yapılan görüşmede, alacağı olan futbolculara ilk etapta yüzde 50 oranında ödeme yapılması, kalan alacakları için oluşturulacak bir plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde ödeme yapılması ile ilgili teklifte bulunulmuştu. Bu görüşme sonucunda teklifi kabul eden, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse, Göksu Türkdoğan ve Erkam Reşmen'e alacaklarının yüzde 50'si, Kenan Karışık'a ise alacağının tamamı ödenmiştir. Ancak futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, Samsunspor takımımızı aktif hale getirebilmemiz konusunda yardımlarınızı bekliyoruz."
Öte yandan Samsunspor'da Halil İbrahim Pekşen'in de kulüple ilişkisini kesmek için müracaatta bulunduğu öğrenildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:50
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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