“Milli takımda olmak her futbolcunun hayali”
Elazığspor’un İzlandalı oyuncusu Elmar Bjarnason, milli takımda oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu dile getirerek, “Umarım milli takımda forma giyip Rusya’da olacağım” dedi.
"MORALİMİZ İYİ DURUMDA"
Takımın moralinin iyi durumda olduğunu dile getiren Bjarnason, "Herkes hazır olduktan sonra ikinci yarıya daha iyi başlayacağımıza inanıyorum. Elazığ'da yaşamaktan memnunum. Benim için bir sıkıntı yok ve değişik ülkelerde oynadım. İklim yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIMDA OLMAK HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"
Milli takımda forma giymenin her futbolcu gibi kendisinin de hayali olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Son olarak İzlanda'nın hazırlık maçında oynamıştım ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım milli takımda forma giyip Rusya'da olacağım" diyerek sözlerini noktaladı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 2
Yorum
borego takım resmen kiralık oyuncular kampına döndü. fener günü kurtarma peşinde. ileriye dönük hiç bir plan ve proğramı yok. bir umutta yok.
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Hakan Balta'ya lisans
Toplam 1
Yorum
Cevat Kara Terim ya İmprator işte Balta'ya yapılanlara yazıktı Fatih hoca yaptı yine yapacağımı helal olsun defansta Milli Savunma Bakanımız Kabinede__
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Lens bombası
Toplam 13
Yorum
forza15 beşiktaşın karakteri orkan uygın ve lensten geç ve yetenekli ne gerek var 2 side dursun ama orkan ileride bir cenk parası edecektir.
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