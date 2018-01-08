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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    “Milli takımda olmak her futbolcunun hayali”

    “Milli takımda olmak her futbolcunun hayali”

    ’un İzlandalı oyuncusu , milli takımda oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu dile getirerek, “Umarım milli takımda forma giyip ’da olacağım” dedi.

    Devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden 'da , antrenman öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başladıklarını ifade eden İzlandalı futbolcu, "Ama sonradan sezon ortalarında iyi performans gösteremedik. Son maçımızı kazandık. Şimdi kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Şu an kamp dönemindeyiz. İlk yarıdaki yaptığımız hataları burada kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    "MORALİMİZ İYİ DURUMDA"
    Takımın moralinin iyi durumda olduğunu dile getiren Bjarnason, "Herkes hazır olduktan sonra ikinci yarıya daha iyi başlayacağımıza inanıyorum. Elazığ'da yaşamaktan memnunum. Benim için bir sıkıntı yok ve değişik ülkelerde oynadım. İklim yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

    "MİLLİ TAKIMDA OLMAK HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"
    Milli takımda forma giymenin her futbolcu gibi kendisinin de hayali olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Son olarak İzlanda'nın hazırlık maçında oynamıştım ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım milli takımda forma giyip 'da olacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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