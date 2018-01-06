;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da

    Iraklı Messi Elazığ’da

    Bordo-beyazlılar, Irak’ın Al-Quwa takımında oynayan 22 yaşındaki Umam Tariq’la anlaştı. Yetenekli sol kanat ülkesinde ‘Messi’ lakabıyla tanınıyor

    TFF 1. Lig'e verilen arada çalışmalarına hız veren ve bu kapsamda ilk olarak A.Konya'dan Kadir Kaan Özdemir ile anlaşan Elazığspor, Iraklı sol kanat oyuncusu Humam Tariq'i de renklerine bağladı. Sergilediği futbolla ülkesinde 'Iraklı Messi' olarak ün yapan 22 yaşındaki yetenekli futbolcuyla her konuda anlaşmaya varılırken, Tariq'ın Antalya kampına katılacağı bildirildi. Bağdat doğumlu olan Tariq, futbola Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımında başladı. Daha sonra Al Dhafra takımına transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 2015 yılından bu yana Irak 1. Lig ekibi Al-Quwa'nın formasını giyiyordu.Bu sezon takımıyla 20 lig maçında bin 727 dakika süre alan Tariq, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan kaptan Onur Güney'den sonra Murat Kayalı da ayrıldı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Iraklı Messi Elazığ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN