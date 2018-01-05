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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’a Iraklı sol kanat

    Elazığspor’a Iraklı sol kanat

    , Iraklı sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı

    1. Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ve bu kapsamda ilk olarak Atiker Konyaspor'dan Kadir Kaan Özdemir ile anlaşan , Iraklı sol kanat oyuncusu 'i de renklerine bağladı. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından genç oyuncu ile her konuda anlaşmaya varılırken, Tariq'ın Antalya kampına katılacağı bildirildi.

    1996 Irak Bağdat doğumlu olan Humam Tariq, futbola Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımında başladı. Daha sonra Al Dhafra takımına transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 2015 yılından bu yana Irak 1. Lig ekibi Al-Quwa'nın formasını giyiyordu.

    Bu sezon takımıyla 20 lig maçında bin 727 dakika süre alan Tariq, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:25
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