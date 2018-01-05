Elazığspor’a Iraklı sol kanat
Elazığspor, Iraklı sol kanat oyuncusu Humam Tariq ile her konuda anlaşmaya vardı
1996 Irak Bağdat doğumlu olan Humam Tariq, futbola Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımında başladı. Daha sonra Al Dhafra takımına transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 2015 yılından bu yana Irak 1. Lig ekibi Al-Quwa'nın formasını giyiyordu.
Bu sezon takımıyla 20 lig maçında bin 727 dakika süre alan Tariq, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:25
-
Umrumda bile değil!
Toplam 9
Yorum
Ali Zavalli aciz yonetim Ah bir anlasanizya Gecmisteki yapilana yanlislar hala yapiliyor beter olun yonetim istifa et artik az seref varsa
-
Jose Sosa’ya TALİP var
Toplam 2
Yorum
maho Jose Sosa. HEMEN SATILMALI
-
Emre Mor'a yakın takip
Toplam 3
Yorum
İLHAM AZERİ 1 yıl boyunca yatıp Galatasaraydan para aldı. Şimdi bu mu genclere örnek olacak kişi ?
Elazığspor’a Iraklı sol kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.