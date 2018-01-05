Denizlispor'a iki müjde
TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un ara transferde dün kesin olarak anlaştığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze, bugün Antalya kampına katılacak.
Yeşil-siyahlıların, Osmanlısporlu futbolcu Hasan Kılıç transferinde de sona geldiği öğrenildi. Atiker Konyasopr'dan kiralanan 25 yaşındaki Eze, bu sezon 7 lig, 2, kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı.
Denizlispor, uzun süredir peşinde olduğu Osmanlısporlu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı. Yönetimin futbolcu ile her konuda anlaştığı, kulübü ile küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Hasan, ilk yarıda 4 maçta oynadı. Denizlispor futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Antalya kampına katılması bekleniyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:00
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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