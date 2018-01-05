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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'a iki müjde

    Denizlispor'a iki müjde

    1'inci Lig takımlarından 'un ara transferde dün kesin olarak anlaştığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze, bugün Antalya kampına katılacak.

    Yeşil-siyahlıların, Osmanlısporlu futbolcu Hasan Kılıç transferinde de sona geldiği öğrenildi. Atiker Konyasopr'dan kiralanan 25 yaşındaki Eze, bu sezon 7 lig, 2, kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı.

    , uzun süredir peşinde olduğu Osmanlısporlu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı. Yönetimin futbolcu ile her konuda anlaştığı, kulübü ile küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Hasan, ilk yarıda 4 maçta oynadı. Denizlispor futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Antalya kampına katılması bekleniyor.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:00
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