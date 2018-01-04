"İyi hazırlanıyoruz"

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına Antalya Belek'de yaptığı kamp çalışmalarıyla aralıksız devam eden Çaykur Rizespor sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp ve takım hakkında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, verimli ve iyi bir kamp dönemi geçirdikleri belirterek, transfer çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi.



Bakır, "Öncelikle 2 gündür süren çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Edomvonyi ve Kweuke dışında tam kadro buradayız. Edomvonyi'ye takım bulması için görüşmeler yapması adına izin verdik. Liglerin başlaması 1 hafta ötelendi ama bizim programımızda bir değişiklik yok. 13 Ocak'ta kampımızı tamamlayarak Manisaspor maçı hazırlıklarına Rize'de devam edeceğiz. Kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz bunların biri 7 Ocak'ta Etimesgut Belediyespor ile diğeri henüz belli değil ama çalışmalar sürüyor" dedi.



Transfer çalışmalarını da değerlendiren Bakır, "Transfer yapacağımız bölgeler belli. Özellikle forvet bölgesine yönelik önemli çalışmalarımız var. 2-3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Kesinlikle performansa dayalı transferler gerçekleştireceğiz, garanti paranın hakim olduğu sözleşme yapmama konusunda başkanımız Hasan Kemal Yardımcı'nın kesin talimatı var. Transfer çalışmalarını en geç önümüzdeki hafta sonlandıracağız ve ilk maçımıza hazır halde çıkacağız" ifadelerini kullandı.