 Eskişehirspor, Erbağspor ile karşılaşacak – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    , Erbağspor ile karşılaşacak

    Eskişehirspor, Erbağspor ile karşılaşacak

    devre arası hazırlıkları kapsamında Erbağspor ile karşılaşacak.

    Devre arasında Antalya'yı tercih eden , ikinci yarı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetimde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 60 dakika sürdü. Çalışmalar, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve yarım saha oyunun ardından, antrenman streching ile son buldu. Eskişehirspor bu akşam 17:30'da Erbaağspor ile hazırlık yapacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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