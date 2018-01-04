TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen eski forvet oyuncuları Uche Kalu ile anlaştı.
Transfer çalışmaları süren Adana ekibi eski oyuncuları Ergin Keleş ve Roni ile de ilgileniyor. Öte yandan Adanaspor'un Sercan Kaya ile de yollarını ayırdığı öğrenildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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En zengin kulüp Manchester City
Toplam 1
Yorum
a araplar gidip yavurlar yerine bizim kulupleri alsa ne iyi olur petrol bitince m city gibi kulupler onlara bir tas çorba bile vermez
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Fikstür ateş ediyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR SAYIN AYKUT YENİLMEYEYİM DİYE 3 KEZ BERABERE KALACAGINA 2 KEZ KAZAN 1 KEZ YENİL 3 PUAN KARDASIN.ANLAMADIYSAN SÖYLİYEYİM SALDIR HÜCUM ET YANİ
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Carrasso'nun yeni adresi belli oldu
Toplam 1
Yorum
lakin neden alındı neden yollandı hiçö birşey anlamadım muslera sakatlanırsa kaleye eraymı geçicek çok vasat bir kaleci eray
Adanaspor Uche Kalu ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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