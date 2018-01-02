 Zirveden mesaj var – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Zirveden mesaj var

    Zirveden mesaj var

    Lider Ankaragücü, ikinci yarı öncesi rakiplerine gözdağı verdi

    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Ankaragü'nde söz başkan Mehmet Yiğiner'in... Futbolcuların ilk yarıda üstlerine düşeni yaptıklarını belirten Yiğiner, "Zor bir süreçte göreve geldiğimiz Ankaragücü'nü daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntı yaşadığımız durumlar var. Ancak bunları çözmek uğraşıyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızın ikinci yarıda da aynı başarıya tekrarlayacaktır. Hedeflediğimiz Süper Lig'e ulaşacağız" diye konuştu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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