Zirveden mesaj var

Lider Ankaragücü, ikinci yarı öncesi rakiplerine gözdağı verdi

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Ankaragücü'nde söz başkan Mehmet Yiğiner'in... Futbolcuların ilk yarıda üstlerine düşeni yaptıklarını belirten Yiğiner, "Zor bir süreçte göreve geldiğimiz Ankaragücü'nü daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntı yaşadığımız durumlar var. Ancak bunları çözmek uğraşıyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızın ikinci yarıda da aynı başarıya tekrarlayacaktır. Hedeflediğimiz Süper Lig'e ulaşacağız" diye konuştu.