 Rize’de şov zamanı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Rize’de şov zamanı

    Rize’de şov zamanı

    Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan Galip Güzel’le anlaşan Karadeniz ekibi, Karabüksporlu İlhan Depe’de de imza aşamasına geldi

    Ligin iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Sivassporlu Galip Güzel ile her konuda anlaşan Karadeniz temsilcisi, bu kez gözünü İlhan Depe'ye dikti. Karabükspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdüren yeşil-mavililerin, transferde büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. Her iki kanatta da oynayabilen genç futbolcunun da Rizespor'a sıcak baktığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde imzaların atılabileceği ifade edildi. Bu arada Çaykur Rizespor, daha önce teklif yaptığı Balıkesirsporlu Nizamettin Çalışkan ile Osmanlısporlu Koray Altınay transferinde de görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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