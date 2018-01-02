Giresun'da operasyon

SÜPER Lig'i hedefleyen takımlardan Giresunspor, transferde düğmeye bastı. Kaleye ve hücuma takviye yapacak olan Karadeniz ekibi, görüşeceği isimleri belirlerken, başkan Mustafa Bozbağ, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kaleci konusunda Ali Şaşal ve Ahmet Şahin ile görüştüklerini belirten Bozbağ, "Forvet hattına Vedat Muriç, Ergin Keleş, Eren Tozlu ve Pote'den birini alacağız" dedi.