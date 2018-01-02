 Dadaş'ın inadı inat – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Dadaş'ın inadı inat

    Dadaş'ın inadı inat
    UZUN süredir Galatasaray'da şans bulamayan Emrah Başsan için nabız yoklayan , bu oyuncudan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılıların devre arası kampına da götürülmeyeceği iddia edilen 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen mavi-beyazlılar, bu transferde tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların, transferde kolaylık sağlayacağı ileri sürülürken, Erzurumspor yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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