“Sosyal medyadaki transfer haberlerine itibar etmeyin”
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Basın Sözcüsü Metin Barlak taraftarlara seslendi.
Kulüp tarafından açıklanmadıkça sosyal medyadan yayımlanan transfer haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Ara transfer dönemi öncesinde mavi-beyazlı kulüple ilgili özellikle sosyal medyada çok sayıda transfer haberlerinin yayıldığına dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, kulübe ait resmi 'bberzurumsporfk' twitter adresinde gelişmelerin yer alacağını, bunun dışındaki haberlerin gerçeği yansıtmayacağını ifade etti. Transfer komitesinin bu konudaki çalışmalarını sürdüğünü açıklayan Metin Barlak, "Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'la toplantı yapan yönetim kurulumuz, takımımızın ihtiyaçlarına göre en iyisini yapma adına gayret gösteriyor. Takımızın zirve mücadelesinde ihtiyaç duyduğu mevkilere gerekli takviyeler yapılacak ve gelişmeler taraftarlarımıza duyurulacaktır" diye konuştu.
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapılacağını ifade eden Basın Sözcüsü Barlak, şunları söyledi: "Takımımız, ikinci yarı hazırlıkları için 28 Aralık 2017 akşamı Antalya Lara'da kampa girecek. Hazırlık maçlarının da yapılacağı 11 günlük çalışmanın ardından kafilemiz Erzurum'a dönecek ve MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek."
Ara transfer dönemi öncesinde mavi-beyazlı kulüple ilgili özellikle sosyal medyada çok sayıda transfer haberlerinin yayıldığına dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, kulübe ait resmi 'bberzurumsporfk' twitter adresinde gelişmelerin yer alacağını, bunun dışındaki haberlerin gerçeği yansıtmayacağını ifade etti. Transfer komitesinin bu konudaki çalışmalarını sürdüğünü açıklayan Metin Barlak, "Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'la toplantı yapan yönetim kurulumuz, takımımızın ihtiyaçlarına göre en iyisini yapma adına gayret gösteriyor. Takımızın zirve mücadelesinde ihtiyaç duyduğu mevkilere gerekli takviyeler yapılacak ve gelişmeler taraftarlarımıza duyurulacaktır" diye konuştu.
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapılacağını ifade eden Basın Sözcüsü Barlak, şunları söyledi: "Takımımız, ikinci yarı hazırlıkları için 28 Aralık 2017 akşamı Antalya Lara'da kampa girecek. Hazırlık maçlarının da yapılacağı 11 günlük çalışmanın ardından kafilemiz Erzurum'a dönecek ve MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek."
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gunnarsson sürprizi
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arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
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fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
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ruhi mücerret negredo dan daha iyi demba
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