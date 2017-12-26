Manisaspor'da korkutan sessizlik
TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle 9 puanı silinen ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da devre arasında camiayı korkutan bir sessizlik var.
Ligde düşme hattının 7 puan gerisindeki Manispor'da alacakları yüzünden kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken yerli futbolculardan Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın'ı kadroda tutabilmek için zaman daralıyor. Yabancılardan Dimov'un ayrıldığı, Atiemwen'in de Balıkesirspor Baltok'la oynanan ilk yarının son maçına çıkmayarak eşyalarını topllayıp tesisleri terkettiği siyah beyazlı takımda Perovic, Mikic, Axel Meye ve Bakaki de yol ayrımında. Yönetimden ise kulüpteki son durumla ilgili açıklama yapılmadı. Manisaspor, ikinci yarı hazırlıklarına cuma günü başlayacak.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:27
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
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Mehmet çok sevindim Hasan Şaş'ın gelmesine Galatasaray şimdi şampiyon olur
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
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ali GS Yenilsende Yensende Taratarın Senle.Üzüntünde Sevincinde Seninle Birlikte...[GS] Terim için Teşekkürler Dursun Başkan
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'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
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Yasama Türk futbolunun kalkınması için Cüneyt Tanman gibi birisinin federasyon başkanı olması şart. Bence Tanman mükemmel bir seçim olur.
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