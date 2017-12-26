Gakkoş'tan ilginç tesadüf!
Elazığspor ve Elaziz Belediyespor kendi liglerinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak aynı istatistiği yakaladı. Ayrıca iki takım da kentin plaka kodu olan 23 puana ulaştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:53
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
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