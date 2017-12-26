 Gakkoş'tan ilginç tesadüf! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Gakkoş'tan ilginç tesadüf!

    Gakkoş'tan ilginç tesadüf!

    ve kendi liglerinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak aynı istatistiği yakaladı. Ayrıca iki takım da kentin plaka kodu olan 23 puana ulaştı.

    TFF 1. Lig'de mücadele ve TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ligin ilk yarısında ilginç bir istatistiğe imza attı. Elazığ'ın profesyonel liglerdeki iki ekibi de liglerinin ilk yarısını Elazığ'ın plaka kodu olan '23' puanla tamamladı. Her iki takım da 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ayrıca hem Elazığspor hem de Elaziz Belediyespor bulundukları liglerde ilk devreyi 9. basamakta tamamladı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:53
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