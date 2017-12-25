Eskişehirspor'dan başsağlığı mesajı
Eskişehirspor, Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:32
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Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 10
Yorum
öğretici eee niye buradasın o zaman ?
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Güle güle Ozan
Toplam 8
Yorum
Fenerbahçe Türkiye'de 23 yaş altı oyunculara tavan fiyat uygulaması getirilmesi lazım. Az para kazanmalılarki kendilerini geliştirsinler.
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Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!
Toplam 1
Yorum
memoli şimdide sırada FATİH TERİM gelirse kendimi yakarım diyen bir yönetici vardı. O kendini biliyor ada sözünde dursun da görelim. Bekliyoruz.
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