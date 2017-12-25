Eskişehirspor'dan başsağlığı mesajı

Eskişehirspor, Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajda, yaralanan askerler için de acil şifalar dilendi. Mesajın devamında, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki askerin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize ve kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.