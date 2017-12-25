 Denizli kaçtı Bolu yakaladı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Denizli kaçtı Bolu yakaladı

    Denizli kaçtı Bolu yakaladı
    Düşme potasından çıkmak isteyen Denizli, sahasında Bolu ile berabere kaldı. Ev sahibi, 27'de öne geçti. Ziya'nın ortasında topla buluşan Cihan, kafayla ağları havalandırdı: 1-1. 43'te Denizli savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Poepon, yerden vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, taraflar birer puana yetindi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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