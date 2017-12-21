Kupa fatihi zorda

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u eleyerek Son 16'ya kalan 2. Lig Kırmızı Grup takımı Bucaspor, zor günler geçiriyor. Daha önce 8 ismin alacağı için TFF'ye başvurduğu İzmir ekibinde son olarak golcü Burak Aydın da kulübe ihtarname çekti.