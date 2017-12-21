 Kupa fatihi zorda – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Kupa fatihi zorda

    Kupa fatihi zorda
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u eleyerek Son 16'ya kalan 2. Lig Kırmızı Grup takımı Bucaspor, zor günler geçiriyor. Daha önce 8 ismin alacağı için TFF'ye başvurduğu İzmir ekibinde son olarak golcü Burak Aydın da kulübe ihtarname çekti.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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