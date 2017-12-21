 Burak Çalık Adana yolunda – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Burak Çalık Adana yolunda

    Burak Çalık Adana yolunda
    Adanaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kanatlara takviye yapmaya hazırlanan turuncu-beyazlılar, Balıkesirspor'da geçtiğimiz aylarda kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Osman Özköylü'nün, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi olan Burak'ı ısrarla istediği öğrenildi. 28 yaşındaki forvet için Erzurumspor ve Gazişehir'in de devrede olduğu belirtildi. Bu sezon 7 karşılaşmada Balıkesirspor formasını terleten Çalık, 1 gol attı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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