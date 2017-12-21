6 maçlık hasret
TFF 1. Lig’in favorisi Ç.Rize, Gazişehir deplasmanında 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, dışarıda 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatıp, “Bir deplasman galibiyeti istiyoruz” dedi
ÜMRANİYE İLAÇ OLDU
Genç teknik adam, üst üste 2 zafer sonrasında deplasmanda 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bir deplasman galibiyeti almak istiyoruz. Oyuncularım bunun bilincinde. İyi çalışıyoruz. Son haftalarda da üzerine koyarak giden bir Rizespor var. 'Bu takım rahat şampiyon olur' düşüncesi ve stresini üzerinden atan bir oyuncu grubunu görmeye başladım. Bazı şeyleri başarmak ve üstünden gelmek kolay değil. Bu hafta Ümraniyespor karşısında aldığımız 4-0'lık galibiyet bizim için ilaç oldu" diye konuştu.
GALİBİYETE ŞARTLADI
Ç.Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez deplasman galibiyeti için takımını motive etti.
Kweuke'de karar günü
SEZON başında transferin gözdesi olan, 5 yıllık sözleşmeyle takımda kalan, ancak getirdiği mali yük nedeniyle satılması gündemdeki, Kweuke konusunda İbrahim Üzülmez, "Başkanımız, menajeri ile Ankara'da bir görüşme yapacak. Toplantıdan çıkan sonuca göre bir karar verilecek" ifadelerini kullandı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
6 maçlık hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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