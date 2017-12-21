6 maçlık hasret

TFF 1. Lig’in favorisi Ç.Rize, Gazişehir deplasmanında 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, dışarıda 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatıp, “Bir deplasman galibiyeti istiyoruz” dedi

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Ç.Rizespor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bir deplasman galibiyeti almak istediklerini, oyuncularının bunun bilincinde olduğunu söyledi. Yaptıkları ahatalar olduğunu belirten Üzülmez, bunları yapmamaları halinde 4-5 puan daha fazlaları olabileceğini vurguladı.



ÜMRANİYE İLAÇ OLDU

Genç teknik adam, üst üste 2 zafer sonrasında deplasmanda 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bir deplasman galibiyeti almak istiyoruz. Oyuncularım bunun bilincinde. İyi çalışıyoruz. Son haftalarda da üzerine koyarak giden bir Rizespor var. 'Bu takım rahat şampiyon olur' düşüncesi ve stresini üzerinden atan bir oyuncu grubunu görmeye başladım. Bazı şeyleri başarmak ve üstünden gelmek kolay değil. Bu hafta Ümraniyespor karşısında aldığımız 4-0'lık galibiyet bizim için ilaç oldu" diye konuştu.



GALİBİYETE ŞARTLADI

Ç.Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez deplasman galibiyeti için takımını motive etti.



Kweuke'de karar günü

SEZON başında transferin gözdesi olan, 5 yıllık sözleşmeyle takımda kalan, ancak getirdiği mali yük nedeniyle satılması gündemdeki, Kweuke konusunda İbrahim Üzülmez, "Başkanımız, menajeri ile Ankara'da bir görüşme yapacak. Toplantıdan çıkan sonuca göre bir karar verilecek" ifadelerini kullandı.