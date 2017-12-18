Samsunspor, 5 maç sonra kazandı

Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetin takıma güven ve moral getirdiğini söyledi.

Akın Çorap Giresunspor'un ligdeki durumu itibariyle Samsun'a rahat geldiğini ifade eden Zeren, "Bizim açımızdan ölüm kalım maçından savaşarak çıkmak lazımdı ve öyle oldu. Hakikaten oyuncularımız sahada büyük bir mücadele verdi. Belki maç sonu sahadan mağlup ayrılabilirdik ama gerçekten üzülmezdik çünkü oyuncularımız kazanmak için uğraştı, maksimum gücünü sahaya yansıttı. Bizi asıl bu mutlu etti." dedi.

Beş maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Zeren, "Bu şansızlığımızı da bu galibiyetle kırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece 3 puan kazanmadıklarını ayrıca oyuncuların öz güvenlerinin de yükseldiğinin altını çizen Zeren, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet bizi oldukça memnun etmenin yanı sıra takıma hem güven hem de moral getirdi. Umarım deplasmanda oynayacağımız Ümraniyespor maçından da galibiyetle ayrılırız. Eğer İstanbul'dan da galibiyetle ayrılırsak bu takım play-off potasına girecektir."