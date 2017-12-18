Samsunspor, 5 maç sonra kazandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Karadeniz derbisinde konuk ettiği Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenerek 5 hafta sonra kazandı.
Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetin takıma güven ve moral getirdiğini söyledi.
Akın Çorap Giresunspor'un ligdeki durumu itibariyle Samsun'a rahat geldiğini ifade eden Zeren, "Bizim açımızdan ölüm kalım maçından savaşarak çıkmak lazımdı ve öyle oldu. Hakikaten oyuncularımız sahada büyük bir mücadele verdi. Belki maç sonu sahadan mağlup ayrılabilirdik ama gerçekten üzülmezdik çünkü oyuncularımız kazanmak için uğraştı, maksimum gücünü sahaya yansıttı. Bizi asıl bu mutlu etti." dedi.
Beş maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Zeren, "Bu şansızlığımızı da bu galibiyetle kırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece 3 puan kazanmadıklarını ayrıca oyuncuların öz güvenlerinin de yükseldiğinin altını çizen Zeren, şunları kaydetti:
"Bu galibiyet bizi oldukça memnun etmenin yanı sıra takıma hem güven hem de moral getirdi. Umarım deplasmanda oynayacağımız Ümraniyespor maçından da galibiyetle ayrılırız. Eğer İstanbul'dan da galibiyetle ayrılırsak bu takım play-off potasına girecektir."
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Samsunspor, 5 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.