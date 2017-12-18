 Haftanın son maçı Adana’da – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Haftanın son maçı Adana’da

    Haftanın son maçı Adana’da
    TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçı Adana'da oynanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Adanaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. beİN Sports Max'tan yayınlanacak müsübaka saat 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Engin yönetecek.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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