Haftanın son maçı Adana’da
TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçı Adana'da oynanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Adanaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. beİN Sports Max'tan yayınlanacak müsübaka saat 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Engin yönetecek.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Haftanın son maçı Adana’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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