Gaziantepspor Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantepspor, TFF 1. Lig’in 17. Haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Gaziantepspor oyuncu ve teknik kadrosu, deplasmanda 22 Aralık Cuma günü oynanacak olan Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü yapılan rejenerasyon antrenmanı ile çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılar, sahada ısınma koşusu, açma ve germe egzersizleri ile sürdürdü.
Antrenmanın ana bölümünde Denizlispor karşılaşmasında ilk on birde görev alan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip, maç hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.
Antrenmanın ana bölümünde Denizlispor karşılaşmasında ilk on birde görev alan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip, maç hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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