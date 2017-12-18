 Gaziantepspor Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    maçı hazırlıklarına başladı

    Gaziantepspor Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

    , TFF 1. Lig’in 17. Haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

    oyuncu ve teknik kadrosu, deplasmanda 22 Aralık Cuma günü oynanacak olan maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü yapılan rejenerasyon antrenmanı ile çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılar, sahada ısınma koşusu, açma ve germe egzersizleri ile sürdürdü.

    Antrenmanın ana bölümünde Denizlispor karşılaşmasında ilk on birde görev alan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip, maç hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
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