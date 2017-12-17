Karadeniz derbisinde Samsun güldü
TFF 1.Lig'in 16. haftasında Samsunspor, Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'un gollerini 31.dakikada Muhammet Beşir ve 46. dakikada Göksu Türkdoğan kaydetti. Akın Çorap Giresunspor'un karşılaşmadaki tek golü 22. dakiakada Aykut Demir'den geldi.
Bu sonuçla 5 maç sonra galibiyetle tanışan Samsunspor puanını 19'a çıkardı. Akın Çorap Giresunspor ise 27 puanda kaldı.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:03
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Karadeniz derbisinde Samsun güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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