 Karadeniz derbisinde Samsun güldü – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Karadeniz derbisinde Samsun güldü

    Karadeniz derbisinde Samsun güldü

    TFF 1.Lig'in 16. haftasında Samsunspor, Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

    Samsunspor'un gollerini 31.dakikada Muhammet Beşir ve 46. dakikada Göksu Türkdoğan kaydetti. Akın Çorap Giresunspor'un karşılaşmadaki tek golü 22. dakiakada Aykut Demir'den geldi.

    Bu sonuçla 5 maç sonra galibiyetle tanışan Samsunspor puanını 19'a çıkardı. Akın Çorap Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:03
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