Giresun’dan gözdağı

Samsun deplasmanına çıkacak olan Giresunspor'da iddialı sözler... Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, 3 puandan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "41 yıllık Süper Lig özlemimiz var. Bunun için üst sıralarda kalmalı ve zirveye oynamalıyız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.