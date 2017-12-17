 Giresun’dan gözdağı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Giresun’dan gözdağı

    Giresun’dan gözdağı
    Samsun deplasmanına çıkacak olan Giresunspor'da iddialı sözler... Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, 3 puandan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "41 yıllık Süper Lig özlemimiz var. Bunun için üst sıralarda kalmalı ve zirveye oynamalıyız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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