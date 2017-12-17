 Ankaragücü pusuya yattı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Ankaragücü pusuya yattı

    Ankaragücü pusuya yattı
    Ligin 16. haftasında Manisaspor'u konuk edecek olan lider Ankaragücü, geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Zirvedeki yerini korumayı hedefleyen Başkent ekibinde zorlu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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