Gaziantepspor ile Denizlispor yenişemedi
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor, konuk ettiği Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 50 Hüseyin Polat), Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 78 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 90 İbrahim Halil Keser)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 75 Hüseyin Atakan Üner), Kappel (Dk. 82 Cihan Özkaymak), Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 86 Ramazan Tarık Ergut), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Barış Örücü
Kırmızı kart: Dk. 40 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Gökhan Çamur, Dk. 90 Oktay Aydın (Gaziantepspor), Dk. 13 Taha Can Velioğlu, Dk. 39 Ziya Alkurt, Dk. 52 Cenk Güvenç, Dk. 53 Barış Örücü, Dk. 90 Ramazan Can Akyüz (Denizlispor)
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:41
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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