Boluspor, Es-Es'i farklı devirdi!
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Emin Tuğral
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 82 Andre Santos), Akabuze (Dk. 90 Özgür İleri), İshak Çakmak, Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak (Dk. 73 Melih Okutan)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Andaç Güleryüz), Uğur İnceman (Dk. 70 Semih Şentürk), Erkan Zengin, Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet Gücer, Bruno (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu)
Goller: Dk. 59 ve 79 Poepon, Dk. 90 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bruno, Dk. 52 Aykut Akgün, DK. 64 Uğur İnceman, Dk. 82 Hasan Ayaroğlu, Dk. 90 Ofoedu (Eskişehirspor), Dk. 64 İshak Çakmak, Dk 80 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:37
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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