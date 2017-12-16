 Boluspor, Es-Es'i farklı devirdi! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    , Es-Es'i farklı devirdi!

    Boluspor, Es-Es'i farklı devirdi!

    'in 16. haftasında , sahasında 'u 3-0 yendi.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Onur Karabaş, Murat Temel, Mehmet Emin Tuğral

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 82 Andre Santos), Akabuze (Dk. 90 Özgür İleri), İshak Çakmak, Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak (Dk. 73 Melih Okutan)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Andaç Güleryüz), Uğur İnceman (Dk. 70 Semih Şentürk), Erkan Zengin, Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet Gücer, Bruno (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu)

    Goller: Dk. 59 ve 79 Poepon, Dk. 90 Yusuf Emre Gültekin ()

    Sarı kartlar: Dk. 9 Bruno, Dk. 52 Aykut Akgün, DK. 64 Uğur İnceman, Dk. 82 Hasan Ayaroğlu, Dk. 90 Ofoedu (), Dk. 64 İshak Çakmak, Dk 80 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:37
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