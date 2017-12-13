 Eskişehir’den mutlusu yok – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eskişehir’den mutlusu yok

    Eskişehir’den mutlusu yok
    KÖTÜ başlangıç yaptığı sezonda mali anlamda da zor günler geçiren Eskişehir'de yüzler gülmeye başladı. Halil Ünal'ın başkanlığa gelmesiyle rahat bir nefes alan Es Es, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak Gaziantep'i 7 golle geçen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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