Eskişehir’den mutlusu yok

KÖTÜ başlangıç yaptığı sezonda mali anlamda da zor günler geçiren Eskişehir'de yüzler gülmeye başladı. Halil Ünal'ın başkanlığa gelmesiyle rahat bir nefes alan Es Es, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak Gaziantep'i 7 golle geçen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.