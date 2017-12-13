Denizlispor hedef 2 maçta 0 kayıp
TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Denizlispor, devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmada 6 puan hedefliyor. Bu hafta 3 puanla son sıradaki Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra devreyi iç sahadaki Boluspor mücadelesiyle tamamlayacak.
Denizlispor'da teknik Direktör Reha Erginer, özellikle Gaziantep sınavının önemine dikkat çekti. Önlerindeki 2 maçı da kazanarak devre arasına iyi girmek istediklerini aktaran Erginer, "Samsunspor karşılaşması kazanabileceğimiz bir maçtı. İyi bir oyun ortaya koyduk ancak galibiyeti elimizden kaçırdık. Gaziantespor maçı bizim için çok önemli bir randevu. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'a farklı bir şekilde mağlup oldular. Onlar da bize karşı galip gelerek aldıkları ağır mağlubiyeti unutturmak isteyecekler. Ligde bulunduğumuz konum itibariyle bu maçı kazanarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Bu maçları kazanarak devre arasına moralli girmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
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TFF'den açıklama... Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk
Toplam 3
Yorum
xxx ayhan akman galatasaray kulübesine yakışmıyor.
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Eto’o hariç yıldızları satış listesine koyacak
Toplam 1
Yorum
bjk bi kulübün içine nasıl edilir gösterdi ve gitti....
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 4
Yorum
Aslan BU 2000' NIN COCUKLARINI PARA BOZMUS ZATEN HEPSI SAPIK YOLUN YOLCUSU DEGILMIYDI?
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