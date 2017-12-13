 Balıkesirspor'da Cangök'ten gol sitemi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da Cangök'ten gol sitemi

    Balıkesirspor'da Cangök'ten gol sitemi

    TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Baltok'da teknik direktör Can Cangök, "Daha az gol yiyen bir takım olsaydık açık ara liderdik" dedi.

    Ligde 15 maçta 30 gol atıp kalesinde 25 gol gören Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Cangök, "Çok gol yiyen bir takım olmasaydık şu an zirvede yer alırdık. Geçen hafta ligin en güçlü takımlarından Ümraniyespor'u 2-0 geriden gelip yenebilirdik ancak sahadan 1 puanla ayrıldık. Ligde 3 maçtır kaybetmiyoruz. Devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmayı da kazanıp silinen 3 puanımıza rağmen ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. Kırmızı-beyazlılarda stoper Glumac cezalı durumda bulunuyor.

    ANDRE SANTOS'A ÖDEME YAPILMADI
    , eski futbolcularından 'un 360 bin Euro alacağını dün FIFA tarafından belirlenen sürede yatıramadığı ortaya çıktı. Bu paranın hafta sonuna kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun girişimleriyle ödenerek kulübün puan silme cezasından kurtulması bekleniyor.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:08
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