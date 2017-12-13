Balıkesirspor'da Cangök'ten gol sitemi
TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Balıkesirspor Baltok'da teknik direktör Can Cangök, "Daha az gol yiyen bir takım olsaydık açık ara liderdik" dedi.
Ligde 15 maçta 30 gol atıp kalesinde 25 gol gören Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Cangök, "Çok gol yiyen bir takım olmasaydık şu an zirvede yer alırdık. Geçen hafta ligin en güçlü takımlarından Ümraniyespor'u 2-0 geriden gelip yenebilirdik ancak sahadan 1 puanla ayrıldık. Ligde 3 maçtır kaybetmiyoruz. Devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmayı da kazanıp silinen 3 puanımıza rağmen ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. Kırmızı-beyazlılarda stoper Glumac cezalı durumda bulunuyor.
ANDRE SANTOS'A ÖDEME YAPILMADI
Balıkesirspor, eski futbolcularından Andre Santos'un 360 bin Euro alacağını dün FIFA tarafından belirlenen sürede yatıramadığı ortaya çıktı. Bu paranın hafta sonuna kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun girişimleriyle ödenerek kulübün puan silme cezasından kurtulması bekleniyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:08
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TFF'den açıklama... Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk
Toplam 3
Yorum
xxx ayhan akman galatasaray kulübesine yakışmıyor.
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Eto’o hariç yıldızları satış listesine koyacak
Toplam 1
Yorum
bjk bi kulübün içine nasıl edilir gösterdi ve gitti....
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 4
Yorum
Aslan BU 2000' NIN COCUKLARINI PARA BOZMUS ZATEN HEPSI SAPIK YOLUN YOLCUSU DEGILMIYDI?
Balıkesirspor'da Cangök'ten gol sitemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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